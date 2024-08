Ospedale di Spoleto: primo confronto tra il sindaco e la nuova direttrice sanitaria

Un primo confronto telefonico per darle il benvenuto alla guida del San Matteo degli Infermi. Questa mattina il sindaco Andrea Sisti ha chiamato la neo direttrice sanitaria dell’ospedale di Spoleto, la dottoressa Letizia Damiani, nominata nella giornata di ieri, giovedì 1 agosto, a seguito delle dimissioni del dottor Sergio Guido. Il sindaco e la dottoressa Damiani hanno concordato di incontrarsi entro la fine del mese di agosto.

“Ho voluto augurare alla dottoressa Damiani innanzitutto un buon lavoro, perché è stata c atapultata in una realtà nuova che vive una condizione ancora oggi molto complicata. Questo continuo cambio di direttori nel nostro ospedale è un elemento di criticità che sta impedendo di fatto una programmazione efficace – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – Abbiamo problemi irrisolti, penso al reparto di cardiologia e di pediatria h24 con l’Unità di Osservazione Breve Intensiva Pediatrica, che sono assolutamente assolutamente necessari e prioritari per la nostra comunità.

La Regione continua a muoversi senza avere la capacità di definire prospettive precise per il San Matteo degli Infermi, manifestando anzi una volontà allarmante che genera un arretramento costante della sanità pubblica, mentre i cittadini chiedono cure mediche tempestive e servizi efficienti senza vedersi costretti a ricorrere costantemente al privato, con aggravi di costi a carico delle famiglie mai registrati prima.

Spoleto è l’unico ospedale DEA dell’area del cratere e questo permetterebbe alla Regione Umbria di indire bandi per l’assunzione di giovani medici sulla scorta di quanto fatto dalla Regione Toscana per gli ospedali di aree periferiche, prevedendo meccanismi di premialità con clausole esclusive in aggiunta alle condizioni contrattuali standard.

Le soluzioni per superare gli attuali problemi quindi ci sono. Purtroppo manca la volontà e la visione”.