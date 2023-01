Ospedale di Spoleto, nessuno slittamento dei tempi sull’acceleratore lineare

A breve l’avvio della procedura competitiva

In merito all’acquisizione del nuovo acceleratore lineare che verrà installato nel bunker di Redioterapia Oncologica dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto e in risposta a dichiarazioni allarmistiche e tutt’altro che puntuali di un esponente politico locale secondo cui “le date per l’acquisto del nuovo apparecchio continuano a slittare a fine anno”, la Usl Umbria 2 ribadisce testualmente quanto reso noto nel comunicato stampa dello scorso 16 gennaio, al termine del sopralluogo nei reparti del direttore generale dell’azienda sanitaria Massimo De Fino e del direttore regionale alla sanità Massimo D’Angelo:

“La delegazione ha visitato il bunker che ospiterà, entro l’anno in corso, il nuovo acceleratore lineare, un’apparecchiatura di ultima generazione per trattamenti radioterapici di alta precisione. A tal proposito il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 ha reso nota la prossima pubblicazione, entro il mese di gennaio, del bando di gara per l’acquisizione dello strumento che verrà tecnicamente installato e diventerà operativo entro il 2023. Nel frattempo la Direzione Strategica – ha concluso il dottor De Fino – acquisirà il personale e gli specialisti necessari per assicurare 12 ore di attività al giorno”. (Comunicato stampa Usl Umbria 2 del 16.1.2023: https://www.uslumbria2.it/notizie/ospedale-di-spoleto-sopralluogo-nei-reparti-e-confronto-con-gli-operatori-sanitari-sulle-prospettive-del-terzo-polo)

Non comprendendo i motivi alla base di una disinformazione che non fa altro che creare un allarme ingiustificato tra la popolazione, come si evince dalle uniche dichiarazioni ufficiali dell’azienda sanitaria sul tema, non c’è stato alcuno slittamento dei tempi e si procede spediti verso l’obiettivo di dotare l’ospedale di Spoleto, in quanto sede di DEA di primo livello, di tecnologie all’avanguardia quali il nuovo acceleratore lineare multienergia completo di Tac simulatore per Radioterapia.

Riportiamo le principali tappe “tecniche” della complessa procedura prevista dalla legge per garantire la massima trasparenza e la massima partecipazione delle ditte interessate, procedure che dovrebbero essere note a chi, nel recente passato, ha rivestito incarichi istituzionali.

Dopo la nomina della commissione per la stesura del capitolato tecnico relativo “all’acquisizione di un acceleratore lineare multienergia, completo di Tac simulatore per radioterapia ed opere accessorie murarie ed impiantistiche per il Servizio di Radioterapia dell’Ospedale di Spoleto”, è stato nominato, nel marzo del 2022, il Rup della procedura di gara.

È stata richiesta, come previsto nella nota prot. n. 028922 (acquisita al prot. n. 152393 del 13.07.2022) e all’art. 3 del Disciplinare, per la fornitura di beni di importo uguale o superiore a 200.000 euro, la valutazione al CREVA, il Comitato Regionale umbro di Valutazione, che ha espresso parere favorevole.

Alla consegna della bozza di capitolato da parte della commissione, in vista dell’indizione della procedura di gara per l’affidamento della fornitura di cui in oggetto, l’Azienda ha indetto mediante la pubblicazione di apposito avviso sulla GUUE e sul sito istituzionale, una consultazione preliminare di mercato di cui all’art. 66 del Codice, finalizzata alla raccolta di informazioni, osservazioni e suggerimenti utili per la predisposizione della documentazione tecnica di gara, anche con riferimento agli elementi economici, onde garantire all’Amministrazione la massima partecipazione possibile alla procedura di affidamento, nonché la correttezza a livello giuridico, tecnico ed economico della documentazione di gara.

La commissione dopo aver esaminato le osservazioni delle ditte interessate, di concerto con il Rup, ha effettuato le audizioni individuali, contraddistinte da un dialogo diretto tra le parti.

In seguito la commissione ha trasmesso, in data 26/01/2023 prot.20855, la bozza definitiva del capitolato. Il Servizio Acquisizione Beni e Servizi sta predisponendo gli ultimi atti di gara per un pronto avvio, che avverrà entro pochi giorni, della procedura competitiva.

Tutto ciò per rassicurare l’opinione pubblica e garantire che, malgrado l’emergenza pandemica abbia determinato indubbie difficoltà nell’individuazione degli spazi idonei e nella complessa realizzazione del bunker che ospiterà il nuovo macchinario, si è perfettamente in linea con i tempi stabiliti.

Gli uffici competenti dell’Azienda Usl Umbria 2 sono al lavoro per dotare l’ospedale di Spoleto di questa importante e modernissima tecnologia al servizio dei pazienti del Terzo Polo Ospedaliero, progetto in fase di avanzata realizzazione.

Così la nota stampa della Usl Umbria 2