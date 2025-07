Ospedale di Spoleto, Lisci: “Importanti segnali da Regione e Usl sul suo rilancio”

“Stiamo lavorando da tempo, spesso in silenzio, affinché l’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto sia protagonista di un rilancio e possa tornare ad essere di nuovo attrattivo. La riunione della Conferenza dei capigruppo congiunta alla IV Commissione consiliare del Comune di Spoleto a cui ho partecipato questo pomeriggio e che ha visto la presenza anche della presidente della Giunta regionale Stefania Proietti, della direttrice regionale alla sanità Daniela Donetti e dei vertici dell’Usl Umbria 2 ha dato segnali importanti in tal senso”. Così in una nota il consigliere regionale e presidente della ‘Commissione speciale sull’attuazione del Pnrr Missione 6: Sanità’, Stefano Lisci, in merito all’incontro che si è svolto nel palazzo comunale di Spoleto.

“Grazie alle interlocuzioni svolte in questi mesi insieme al presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti – prosegue Lisci – verranno ampliate a 12 ore le sedute operatorie di chirurgia robotica all’interno dell’ospedale di Spoleto, permettendo anche una riduzione delle liste d’attesa per gli interventi chirurgici, come confermato dal nuovo direttore generale dell’Usl Roberto Noto. Questo dovrebbe consentire in futuro, è stato annunciato, di realizzare qui un centro di formazione ad hoc per quanto riguarda la robotica, viste anche le alte professionalità già esistenti”.

“Altra notizia importantissima – evidenzia il consigliere regionale – riguarda la cardiologia: dopo l’emergenza Covid, l’ospedale di Spoleto per troppo tempo è stato senza cardiologo di notte, situazione risolta da circa un anno, ma da settembre sarà finalmente riaperto anche il reparto, con una dotazione di 8 posti letto per la cardiologia riabilitativa”.

“Per quanto riguarda la Casa di comunità di Spoleto, accolgo con soddisfazione l’annuncio del direttore dell’Usl che proprio questa mattina sono stati stanziati i fondi necessari per l’acquisto di beni sanitari e non, ultimo elemento che manca all’attivazione della struttura” ha detto ancora Stefano Lisci.

“Voglio poi ricordare, come è stato invece confermato durante l’ultima seduta della Commissione speciale da me presieduta, che verranno realizzati nei tempi previsti dal Pnrr i lavori previsti al pronto soccorso di Spoleto, finanziati appunto con tale misura e che permetterà di avere al suo interno 6 posti letto di terapia semintensiva. Il direttore generale Noto dal canto suo ha anche ricordato che sulla sanità a Spoleto sono in corso investimenti per 11,9 milioni di euro, con interventi per 3,5 milioni già realizzati”.

“Voglio infine ringraziare – conclude il consigliere regionale del Pd – tutto il personale, il direttore dell’ospedale ed i dirigenti medici che hanno gestito in questi anni situazioni difficili ben oltre l’emergenza Covid”.