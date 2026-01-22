Ospedale di Spoleto, il centrodestra: “La verità sulla mozione bocciata dal centrosinistra”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

In queste ultime ore, sia il Partito Democratico sia il Movimento 5 Stelle si sono affrettati a raccontare ai cittadini la propria versione di quanto accaduto nell’ultimo Consiglio Comunale in merito alla mozione sull’Ospedale di Spoleto, presentata dal consigliere Grifoni e sottoscritta anche dai consiglieri Bececco, Cretoni, Dottarelli, Imbriani e Profili.

Purtroppo, il racconto offerto risulta parziale e fuorviante, perché omette volutamente il vero spirito della mozione e l’obiettivo politico che si intendeva perseguire. Proviamo quindi a fare chiarezza.



Alla fine del 2023, la maggioranza del Consiglio Comunale di Spoleto approvò un documento con cui si chiedeva alla Regione il ripristino di tutti i servizi dell’Ospedale San Matteo. Noi non votammo a favore di quel documento perché lo ritenemmo oggettivamente irrealizzabile: andava infatti in contrasto con le normative vigenti, in particolare con il DM 70, e appariva più come uno strumento utile a ottenere una bocciatura annunciata, da sfruttare poi in chiave elettorale. Ed è esattamente ciò che è accaduto.

Successivamente, i consiglieri regionali di centrosinistra trasformarono quel documento in una mozione che, nella seduta del Consiglio Regionale del 16 gennaio 2024, venne bocciata dalla maggioranza di centrodestra per le medesime ragioni.

Da questo percorso istituzionale nasce la mozione discussa lunedì scorso in Consiglio Comunale a Spoleto. Il senso era semplice e chiaro: dal momento che oggi in Regione il centrosinistra è maggioranza, se allora si era davvero convinti di quel documento ed esso era frutto di una posizione seria e non strumentale, perché non ripresentarlo nella sua forma originale per farlo finalmente approvare?



La risposta è stata che quei contenuti sarebbero già inseriti nelle linee di mandato. Bene: se così fosse, non dovrebbero esserci difficoltà ad approvare anche una mozione che li rafforzi. Ma sappiamo bene che la realtà è un’altra.

Dopo un anno, all’Ospedale di Spoleto non è cambiato nulla. Le poche iniziative messe in campo sono quelle previste dal progetto del Terzo Polo Sanitario, lo stesso che fu clamorosamente strappato davanti al San Matteo dalla Presidente Proietti, affiancata da chi oggi si propone come giudice della situazione.



Si continua, quindi, a gettare fumo negli occhi degli spoletini e a prendere tempo per evitare di assumersi responsabilità politiche. La nostra mozione, volutamente anche provocatoria, aveva proprio questo scopo: far emergere tutte le contraddizioni interne alla maggioranza di centrosinistra, costretta a ricorrere a ogni espediente pur di non dimostrare che le rivendicazioni fatte in passato fossero fondate e non esclusivamente elettorali.



Vogliamo infine rassicurare chi ha cercato di insinuare presunte divisioni all’interno della nostra coalizione. I consiglieri di centrodestra hanno votato compattamente e con convinzione a favore della mozione. Essa è stata invece bocciata dal centrosinistra, con il sostegno indiretto di chi, tra i banchi della minoranza, all’ultimo momento ha scelto di votare contro o di non partecipare al voto.

Fratelli d’Italia

Forza Italia

Lega

Obiettivo Comune