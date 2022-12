Ospedale di Spoleto, Confcommercio: “Le forze politiche devono sostenerne il potenziamento”

Il presidente Tommaso Barbanera: “Ora si mantengano le promesse fatte in campagna elettorale”

Il Consiglio direttivo di Confcommercio Spoleto invita le forze politiche, di tutti gli schieramenti, al massimo impegno per evitare che l’Ospedale spoletino sia carente di reparti e servizi sanitari.

E il presidente di Confcommercio Tommaso Barbanera rilancia: “E’ il momento di mantenere le promesse fatte alla cittadinanza da parte di tutte le forze politiche, durante la recente campagna elettorale.

La nascita del Terzo polo Ospedaliero”, sostiene il presidente di Confcommercio, “deve prevedere per Spoleto il ripristino totale di tutti i reparti e servizi pre covid, offrire reparti essenziali, cure sia d’urgenza che programmate, essenziali in un territorio con una popolazione sempre più anziana. Il futuro del nosocomio dovrà essere oggetto di scelte politiche condivise: noi saremo vigili affinché ci sia una giusta ripartizione dei servizi tra i due nosocomi di Spoleto e di Foligno.

Il presidio ospedaliero”, conclude il presidente di Confcommercio Spoleto, “è anche una realtà economica, della quale la nostra città non può fare a meno. Ci sono tante persone che lavorano grazie all’Ospedale e nell’indotto che produce. Il suo depotenziamento causerebbe di certo anche un effetto negativo sull’economia del nostro territorio, che non possiamo permetterci”.