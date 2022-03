Ospedale di Spoleto “Bollino Azzurro”, il 20 marzo visite urologiche

Informazioni utili e contatti per la prenotazione

In seguito all’attribuzione del “Bollino Azzurro” per il biennio 2022-2023 in qualità di centro multidisciplinare per il tumore alla prostata (qui tutte le informazioni), l’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto ha aderito all’H. Open Week sul Tumore alla prostata programmato dalla Fondazione Onda dal 18 al 20 marzo, prevedendo visite gratuite alla popolazione nella mattinata di domenica 20 marzo 2022.

Il tumore alla prostata è una tra le malattie più diffuse negli uomini: in Italia sono circa 564.000 le persone con una pregressa diagnosi di tumore della prostata, pari al 19% dei casi di tumore nei maschi e ogni anno si contano circa 36.000 nuove diagnosi.

Obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della corretta informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi precoce.

Le visite saranno effettuate dal Direttore della Struttura Complessa di Urologia dr. Luigi Mearini secondo le modalità di seguito indicate:

n. 12 visite dalle ore 9,00 alle ore 13.00 (con prenotazione obbligatoria a partire dal prossimo 14 marzo) presso l’Ambulatorio Urologico, al 2° seminterrato Poliambulatori del P.O. di Spoleto.

Prenotazioni aperte dal 14 marzo.

Chiamare il front office della direzione medica dell’ospedale di Spoleto, nella fascia oraria 9-13, tel. 0743/210292