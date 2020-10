Ospedale Covid, anche SPI CGIL dice NO

Mario Bravi e Ladislao Cerasini: “Condividiamo l’impostazione del Sindaco Umberto De Augustinis”

Come SPI CGIL di Spoleto – scrivono in una nota Mario Bravi, Segretario generale SPI CGIL provinciale Perugia e Ladislao Cerasini, Segretario Lega SPI CGIL Spoleto – siamo in prima fila per contrastare il riemergere della seconda ondata COVID che tra l’altro colpisce duramente gli anziani e vede (contrariamente alla primavera scorsa) la provincia di Perugia particolarmente colpita.

In questo quadro pero’ occorre il giusto equilibrio e la necessaria consapevolezza che volenti o meno questa sia l’occasione per indebolire ulteriormente la sanità pubblica.

Questo sarebbe sostanzialmente l’esito finale della trasformazione, ipotizzata dalla Regione,dell’Ospedale di Spoleto in una struttura totalmente incentrata sull’emergenza COVID.

In questo senso ,lo vogliamo dire con chiarezza, condividiamo l’impostazione del Sindaco Umberto De Augustinis”Si ad alcune stanze da destinare alla terapia intensiva,no al sacrificio dell’intero ospedale”!

Questa impostazione inaccettabile della Regione oltre a favorire nei fatti un ulteriore passaggio verso la privatizzazione del sistema sanitario umbro allungherebbe le liste d’attesa e aumenterebbe i disagi di un vasto territorio che va dallo spoletino alla Valnerina.

Su questa priorità lo SPI CGIL di Spoleto, – concludono i due esponenti CGIL – pur nella particolarità del momento, è pronta ad attivare le forme di lotta e di mobilitazione che si renderanno necessarie!