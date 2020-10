Ospedale covid a Spoleto?, De Augustinis: “Non sono assolutamente d’accordo”

Il videomessaggio del sindaco di Spoleto sulla situazione Coronavirus. Domani mattina sit-in promosso da Spoleto City Forum per discutere del San Matteo degli Infermi

(DMN) Spoleto – in serata, tramite la pagina Facebook ufficiale del Comune di Spoleto, é stato diffuso un nuovo videomessaggio del sindaco Umberto de Augustinis.

Questi i punti trattati dal primo cittadino:

Preoccupazione per l’accelerazione dei contagi

A Spoleto, a stasera, 51 casi totali e 150 persone in isolamento, nessuno manifesta sintomatologie gravi al punto da dover richiedere ricoveri in terapia intensiva.

Richiesta, soprattutto ai più giovani, di evitare feste o situazioni di assembramento perché questo può mettere in pericolo la salute. La capacità del virus di aggredire è rimasta la stessa, quindi si può facilmente trasmettere.

Riguardo alla possibilità che l’ospedale di Spoleto venga utilizzato solo per il Covid, richiedendo necessariamente la sospensione di quasi tutti i servizi, il sindaco ha chiarito di non essere d’accordo.

Domani Sit-In per il San Matteo degli Infermi – Il City Forum invita le forze politiche, istituzionali, associative e chi vuole, ad un sit-in per concordare come agire qualora trovasse fondamento la voce che vorrebbe il nostro Ospedale sede COVID con lo spostamento degli altri servizi sanitari. L’incontro, nel rispetto delle norme, è per domani DOMENICA 18 alle ore 11.00 davanti alla Palazzina Micheli. Difendiamo il nostro Ospedale. Così riporta una nota di Spoleto City Forum.