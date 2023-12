Ospedale, comitati e associazioni: “Il ruolo dell’Amministrazione comunale di Spoleto si fa sempre più importante e urgente”

Il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La Giunta Regionale della Presidente Tesei, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, cerca di blindare un piano sanitario regionale lacrime e sangue.

La delibera di Giunta regionale, con la quale, oggi 28 dicembre 2023 si da approvazione al Terzo Polo Ospedaliero, che di fatto cancella ogni attività di Emergenza Urgenza del San Matteo, chiude il Punto Nascita e riduce la pediatria ad ambulatorio, a distanza di soli 7 giorni dalla consegna al Presidente del Consiglio regionale della mozione approvata a larga maggioranza dal Consiglio comunale di Spoleto, dove è stata espressa la netta contrarietà al Terzo Polo Ospedaliero e la riapertura di tutti i reparti chiusi nel 2020 (anche se non è un Piano Sanitario, che deve essere approvato dal Consiglio regionale), ha tutto l’ aspetto di un messaggio trasversale, diretto non solo alla nostra città ma anche ai dubbiosi in seno alla maggioranza in Regione.

Il messaggio è: noi tiriamo dritto sui tagli, sugli accorpamenti, sull’ introduzione di un sistema sanitario sempre più privato.

È evidente che occorre una risposta immediata, forte come mai prima, che unisca mobilitazione e presidio del palazzo regionale, con tutte le iniziative utili a fermare questa deriva aziendalista.

In questo senso il ruolo dell’Amministrazione comunale di Spoleto si fa sempre più importante e urgente. Diffide formali a difesa del San Matteo, unico DEA di Primo livello dell’area del cratere del sisma 2016, con tutte le attività ospedaliere conseguenti, denunce e ricorsi giudiziari sul Codice unico ospedaliero, iniziative legali sul non rispetto delle tutele di legge previste per le zone terremotate, non sono più rinviabili. Chiediamo notizie ora su cosa è stato fatto. Chiediamo al Sindaco Sisti, quale ufficiale del Governo, di fare ora ciò che non è stato ancora fatto e di dare immediatamente seguito a tutti gli impegni presi con l’approvazione della mozione in Consiglio comunale.

Spoleto City Forum

Comitato di Strada per la salute pubblica

Coordinamento Pace Diritti Ambiente

Comitato per la salute pubblica Spoleto Valnerina

Difendiamo Spoleto