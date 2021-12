Ospedale, Cintioli: “Strani comportamenti di Sindaco e 5 Stelle”

Le dichiarazioni del consigliere comunale di Insieme per Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Una forza di maggioranza, il movimento Cinque Stelle, che ringrazia un esponente dell’opposizione, il consigliere ed ex candidato sindaco Sergio Grifoni, per aver “svelato” quello che in realtà era stato annunciato dallo stesso sindaco Sisti diverse ore prima. Vale a dire che l’ospedale di Spoleto sarebbe tornato ad essere in pratica un presidio Covid, con trenta posti riservati ai malati, ma soprattutto con la quasi totalità del personale destinato a fronteggiare la pandemia. E ancora: il sindaco Sisti che non partecipa alla riunione indetta per decidere sull’ospedale, davanti alla nuova ondata Covid, sostenendo che qualsiasi decisione della direzione sanitaria gli sarebbe andata bene.

“Davanti alla grave situazione del nostro ospedale –afferma il consigliere Giancarlo Cintioli, che ha tenuto questa mattina una conferenza stampa on line su questo argomento, insieme al consigliere Paolo Piccioni –stanno emergendo aspetti preoccupanti anche sotto il profilo dei comportamenti che ci si sarebbe aspettati dalle varie forze politiche in funzione del loro ruolo”. “ Abbiamo così i Cinque Stelle –chiarisce Cintioli- pronti ad osannare senza motivo il comportamento di Grifoni, che poche settimane fa era candidato con una delle forze che governano la Regione, mentre il sindaco lascia carta bianca alla stessa Regione per decidere sul futuro del nosocomio. Mentre la mozione approvata pochi giorni fa in Consiglio Comunale per un ripristino dei principali servizi ospedalieri resta lettera morta”. L’impressione è che il futuro dell’ospedale di Spoleto sia stato già scritto, sostituendo al dibattito politico un accordo trasversale, che punta sulle strutture private a discapito dell’assistenza pubblica. “Sia chiaro –spiega Cintioli- che non abbiamo nulla contro le strutture sanitarie private, che costituiscono un valido sussidio, ma che non possono certo sostituire la sanità pubblica”.