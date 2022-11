Ospedale, cinque consiglieri comunali hanno incontrato la presidente Tesei

Domani la conferenza stampa per illustrare il nuovo progetto relativo al terzo polo ospedaliero dell’Umbria, con l’integrazione dei nosocomi di Spoleto e Foligno

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Avevamo fatto richiesta alla Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei di un incontro per avere aggiornamenti sulla sanità spoletina e rassicurazioni in merito al nostro ospedale e questa mattina siamo stati ricevuti.

Durante l’incontro, la Presidente Tesei ci ha prospettato il nuovo progetto relativo al terzo polo ospedaliero dell’Umbria, con l’integrazione dei nosocomi di Spoleto e Foligno.

Alla riunione, oltre alla Tesei, erano presenti l’assessore alla salute Luca Coletto, il direttore generale dell’Usl 1 Umbria Massimo D’Angelo, il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino, la Dott.ssa Ricci e il Dott. Scarpelli.

Al momento, non vogliamo entrare nei dettagli del progetto, perché domani ci sarà una conferenza stampa della Presidente che illustrerà il piano, per cui non riteniamo corretto dare anticipazioni.

Tuttavia, ringraziamo la Presidente Tesei per l’apertura alle nostre istanze e la collaborazione dimostrata nell’accogliere i nostri suggerimenti. Apprezziamo e valutiamo positivamente il lavoro fin qui svolto e ci auguriamo che il progetto si realizzi nel minor tempo possibile.

Continueremo ad impegnarci, vigilando sul rispetto dell’attuazione del programma così come prospettato, perché l’ospedale di Spoleto è la priorità di tutti e non ha bandiere. Noi ci siamo!

Alessandro Cretoni

Alessandra Dottarelli

Sergio Grifoni

Paolo Imbriani

Gianmarco Profili