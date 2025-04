Ospedale. Casa Rossa, USB e Potere al Popolo incontrano la Presidente Proietti a Spoleto: “A giorni un sopralluogo e un incontro con la popolazione”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Oggi in occasione della venuta a Spoleto della Presidente dell’ Umbria, Proietti, abbiamo organizzato una manifestazione col fine di sollecitare la realizzazione del programma del nuovo governo che prevede la riapertura dei reparti chiusi nel 2020 dalla Giunta di Centro Destra. Contemporaneamente abbiamo dato luogo a un volantinaggio con lo scopo di informare i cittadini.

Ciò ha dato luogo a un incontro con la PRESIDENTE Proietti.

In questo incontro Ettore Magrini rappresentante territoriale USB a nome dei presenti ha ricordato alla PRESIDENTE le richieste della popolazione di Spoleto Valnerina.

In particolare è stato sottolineato che la situazione del San Matteo di Spoleto già fortemente compromessa sta diventando gravissima in quanto ai reparti e servizi ancora chiusi dal 2020 si aggiunge la carenza di personale medico e infermieristico, di strumentazioni adeguate e non oblescenti.

Ciò rende impossibile e inaccettabile attendere il Nuovo Piano Sanitario regionale per attuare il ripristino dei reparti chiusi dalla precedente Giunta di Centro Destra.

Alle nostre proposte la Presidente Proietti ha risposto che è sua intenzione intervenire immediatamente e che a tal fine sarà a giorni a fare un sopralluogo al San Matteo di Spoleto con la Dottoressa Donetti, a cui seguirà, nella stessa giornata un incontro con la popolazione. La data presumibile (da confermare) per questo sopralluogo/incontro, dovrebbe essere il 23 aprile.

Casa Rossa Spoleto

Unione Sindacale di Base Umbria

Potere al Popolo Umbria