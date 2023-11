De Fino: “Motivo di orgoglio per l’intera azienda, ottenuto grazie alla consolidata e riconosciuta professionalità, all’attenzione costante, all’impegno quotidiano, ad un alto grado di empatia e di umanità”

La Fondazione Onda ha attribuito all’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto due bollini rosa, importante riconoscimento assegnato agli “Ospedali a misura di donna” per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, realizzando percorsi ottimizzati per il genere femminile.

Il direttore generale della Usl Umbria 2 dott. Massimo De Fino ha rivolto un plauso alla direzione medica di presidio e ai sanitari del “San Matteo degli Infermi” di Spoleto per questo prestigioso riconoscimento “motivo di orgoglio per l’intera azienda, ottenuto grazie alla consolidata e riconosciuta professionalità, all’attenzione costante, all’impegno quotidiano, ad un alto grado di empatia e di umanità”.

Fattori e componenti essenziali – conclude il direttore generale – per garantire un servizio di qualità alla comunità cittadina e al territorio”.