Ordinanza regionale: sospesa l’attività di nidi e materne fino al 6 aprile

Didattica a distanza per scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

Da lunedì 22 marzo al 6 aprile anche a Spoleto le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza.

Il mantenimento della didattica a distanza è stato disposto dall’ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 25 del 19 marzo 2021 riguardante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID”.

Nello stesso periodo (22 marzo – 6 aprile) sono sospesi tutti i servizi educativi per l’infanzia (fino a 36 mesi di età), i servizi educativi per l’infanzia e si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza anche le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, statali e paritarie.

Resta salva la possibilità, per tutti i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole primarie di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Consentita invece l’attività in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti delle classi quinte ai fini dell’effettuazione delle prove INVALSI.