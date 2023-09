Ora Spoleto sull’Ase: “Non va chiusa, ma riorganizzata e potenziata”

“Procederemo alla riorganizzazione, come da linee di mandato, avendo a cuore prima di tutto la salvaguardia dei posti di lavoro”

Sappiamo bene che pubblicare notizie e post che delegittimano politicamente la parte avversa fa parte del gioco delle parti, ma riteniamo grave che ciò si faccia giocando sulle preoccupazioni dei lavoratori. Lo diciamo chiaramente: nessuno di questa maggioranza vuol “chiudere” l’ASE, la nostra partecipata, MAI ciò è stata una reale possibilità o un ipotesi presa in considerazione.

Ora Spoleto è consapevole della centralità dell’Ase nell’aspetto manutentivo della città, irrinunciabile; siamo altrettanto consapevoli dei suoi limiti, dei vari problemi, del consolidamento di posizioni acquisite negli anni.

L’Ase non va chiusa, ma riorganizzata e potenziata; come per qualsiasi altra azienda, si deve procedere a una riorganizzazione adeguata ai tempi (dal momento che nessuno lo ha mai fatto). Crediamo sia noto a tutti, soprattutto ai concittadini che si dedicano a fotografare ogni angolo della città, quanto siano importanti i disservizi rispetto alla manutenzione delle strade e del verde pubblico (se vogliamo essere veramente onesti, non solo da due anni a questa parte.)

Per questo procederemo alla riorganizzazione, come da linee di mandato, avendo a cuore prima di tutto la salvaguardia dei posti di lavoro. Stiamo facendo ciò che avevamo annunciato in campagna elettorale, impegni che gli spoletini hanno condiviso visto l’esito delle elezioni comunali.

Nella foto in evidenza: il sindaco Andrea Sisti con la consigliera comunale Maura Coltorti di Ora Spoleto