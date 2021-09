‘Ora Spoleto’ sostiene Andrea Sisti

Il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Quando il tutto è più della somma delle parti. Potrebbe riassumersi così ciò che rappresenta oggi la coalizione dei riformisti di centrosinistra, per la quale Ora Spoleto si è battuta fin dalla prima ora. La coalizione, che oltre a Ora Spoleto vede riunirsi il PD, Il Movimento 5 Stelle, i Civici x Spoleto, I socialisti e Italia Viva, rappresenta l’unico esempio in città di forze di coalizione in cui partiti e liste civiche hanno condiviso obiettivi e metodi. L’unione fa la forza! E la forza in questo caso è rappresentata da un candidato davvero preparato, che, partendo da Spoleto, si è fatto strada nel mondo senza mai perdere le sue radici. Andrea Sisti è una eccellenza spoletina nel mondo, e di questo dobbiamo andare fieri.

E, insieme all’attaccamento per il territorio e alla visione di una città sostenibile, si uniscono nella sua persona competenza, capacità di vedere il futuro di Spoleto come città inserita in un contesto dialogante con i territori vicini (e non arroccata su posizioni di chiusura o di difesa), conoscenza dei meccanismi che regolano la gestione dei fondi europei, lavoro di squadra.

Abbiamo lavorato dal 2018 compatti e uniti. Non ci interessano discriminazioni di alcun tipo: l’apertura e la condivisione ci hanno sempre contraddistinto, perché ognuno è diverso e tutti siamo una risorsa. La squadra di Ora Spoleto è pronta. Avanti tutta!