Ora Spoleto e Movimento 5 Stelle presentano la mozione per l’intitolazione dei “Giardini Arcangelo Fiorelli”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Abbiamo presentato in consiglio comunale, una mozione come ORA SPOLETO, assieme al GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE 2050, per noi molto importante che su ottima iniziativa del Comitato per la Memoria storica di Spoleto, si è deciso di condividere e portare avanti.

Si tratta della richiesta di intitolare i Giardini di Piazza Vittoria (lato Ponte Sanguinario) ad Arcangelo Fiorelli e a tutti i caduti sul lavoro.

L’importanza di questa mozione è duplice.

Ricordare, qui a Spoleto, in maniera non solo simbolica un fatto tragico avvenuto tanti anni fa (31 ottobre 1959) e in un periodo di forti tensioni sociali in Città che ha visto la morte di Arcangelo Fiorelli, lavoratore, deceduto mentre stava effettuando lavori di riparazione alla linea elettrica.

Ricordare, in particolare alle giovani generazioni, che è tutt’altro che risolta la questione degli “omicidi bianchi” (fin dalla legge 626 del 1998, si ha una media di tre lavoratori morti al giorno) e quindi che il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle tutele necessarie deve diventare finalmente una priorità nazionale.

Auspichiamo che il 31 ottobre 2025 (66° anniversario della morte di Fiorelli) sia una giornata di ricordo e di riflessione apponendo una targa commemorativa.

ORA SPOLETO

MOVIMENTO 5 STELLE 2050