“Ora basta, esigiamo rispetto per il Consiglio comunale”

La nota stampa dei consiglieri Frascarelli, Profili e Settimi

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

ORA BASTA.

Ci troviamo davanti all’ennesima mancanza istituzionale del sindaco De Augustinis nei confronti del Consiglio Comunale.

Leggiamo da una nota stampa del primo cittadino che dopo l’ultimo consiglio comunale, dove sono emerse alcune carenze di organico in particolare per quanto riguarda alcune figure professionali essenziali per curare i malati COVID , il Sindaco ha inviato una lettera alla presidente Tesei. Con la stessa missiva, ha invitato la Presidente ad una riunione del comitato di vigilanza, istituito a seguito della trasformazione del nosocomio cittadino in ospedale covid.

Comitato di cui non comprendiamo il reale ruolo e la reale funzione. È inaccettabile che il Sindaco snobbi per tale appuntamento il Consiglio comunale, istituzione che rappresenta l’intera città. Questa è l’ennesima mancanza di rispetto che il primo cittadino ha nei confronti dell’istituzione Consiglio Comuale, è un atto gravissimo che non siamo più disposti ad accettare.

Chiediamo al Presidente del Consiglio, di tutelare e far rispettare l’istituzione che lui presiede, VOGLIAMO ED ESIGIAMO RISPETTO PER IL MASSIMO CONSESSO CITTADINO!

Le istituzioni vanno sempre rispettate.

Ilaria Frascarelli

Gianmarco Profili

Roberto Settimi