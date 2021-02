Operazioni di disinfestazione a Palazzo Leonetti Luparini

Venerdì 19 febbraio l’ufficio tributi resterà chiuso

Venerdì 19 febbraio alle ore 8.00, nel cortile interno di Palazzo Leonetti Luparini (via della Basilica, 1) e nei locali dell’ufficio tributi del Comune di Spoleto, sarà effettuato un intervento di disinfestazione.

Si comunica quindi che nella giornata di domani l’ufficio resterà chiuso al pubblico.

Durante il trattamento non andranno esposte all’esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti, dovranno essere chiuse le finestre ed evitare la presenza di animali domestici sui balconi o nei giardini confinanti.

Durante e dopo il trattamento, per almeno 5-6 ore, non si potrà sostare in ambienti esterni.