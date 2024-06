Open Day per la Ducato Futsal

Con negli occhi l’ottimo finale di stagione tanto della prima squadra, quanto del settore giovanile, si guarda al futuro per la Ducato Futsal Spoleto. E lo si fa nell’ottica di allargare la base delle compagini che saranno il serbatoio della Ducato del futuro. Per l’anno 2024-2025, dopo aver ben seminato nelle under 13 e under 15, si punterà a creare una under 17 competitiva, pronta per il campionato regionale. Allo scopo dal 25 al 27 giugno, il PalaRota sarà scena per uno speciale Open Day dedicato a ragazzi nati negli anni 2008 e 2009. Dalle 18.30 alle 20.00 tre giornate in cui Claudio De Moraes, insieme al suo staff, presenterà il progetto Ducato Futsal a giovani interessati; e non alla lavagna, ma sul campo.