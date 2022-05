L’assessore Letizia Pesci:”Il personale dello Sportello del Cittadino ha svolto un ottimo lavoro di pianificazione per evitare affollamenti. Molto positiva la risposta dei cittadini”

Il Comune organizzerà incontri formativi per incentivare l’uso dell’identità digitale

“Ricevere i complimenti da parte dei cittadini è stata la soddisfazione più grande. Ringrazio il personale dello Sportello del Cittadino perché senza il loro impegno tutto questo non sarebbe stato possibile”.

Con queste parole l’assessore alla transizione digitale dell’amministrazione, comunicazione dei servizi al cittadino, all’impresa e al turista Letizia Pesci ha voluto sottolineare l’ottima riuscita dell’Open Day per il rilascio delle carte di identità elettroniche (CIE) che si è svolto domenica scorsa.

Sono state oltre 70 le CIE rilasciate dal personale dello Sportello, con un calendario di appuntamenti programmati che ha coperto l’intera giornata di domenica, dalle ore 8.30 alle 19.00. Un’iniziativa che ha permesso di raccogliere anche indicazioni e proposte da parte dei cittadini, soprattutto in relazione alla difficoltà che a volte incontrano in questa fase di passaggio al digitale anche per quanto riguarda i servizi della pubblica amministrazione.

“L’intento è di organizzare dei corsi di formazione per la creazione e la gestione della propria identità digitale – ha spiegato l’assessore Letizia Pesci – perché ormai lo SPID è indispensabile per interagire con i servizi pubblici in maniera costante e direttamente da PC o dispositivo mobile. Il Digipass è uno spazio nato esattamente per questo ed è nostra intenzione non solo incentivarne l’uso, dato che parliamo di un vero e proprio coworking, ma anche di potenziarne le funzionalità, così da offrire ai cittadini un punto di riferimento per ogni tipo di informazione che si ritiene necessaria”.