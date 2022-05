Open Day CIE: allo Sportello del Cittadino giornata dedicata al rilascio delle Carte di Identità Elettroniche

L’iniziativa è in programma domenica 22 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 19.00. è possibile prenotarsi online o tramite email entro martedì 17 maggio

Si chiama ‘Open Day CIE’ l’iniziativa organizzata dall’assessorato alla Transizione Digitale dell’Amministrazione – Comunicazione dei Servizi al Cittadino, all’Impresa e al Turista e in programma domenica 22 maggio dalle ore 8.30 alle 19.00 presso lo Sportello del Cittadino.

L’evento è dedicato al rilascio delle Carte di Identità Elettroniche (CIE) per tutti i cittadini residenti. Per partecipare è richiesta la prenotazione: sarà sufficiente, da lunedì 2 maggio a martedì 17 maggio 2022, andare nella sezione dedicata (https://bit.ly/3vzBR9r), cliccare la voce ‘Sportello OpenDay CIE’ e accedere utilizzando lo SPID o le credenziali del Comune di Spoleto già acquisite.

Nella pianificazione degli appuntamenti lo Sportello del Cittadino darà precedenza alle richieste urgenti documentate e motivate, ossia a quelle legate a furto o smarrimento di tutti i documenti di riconoscimento o di identità; primo rilascio in assenza di altri documenti di riconoscimento o di identità; richieste CIE valida per l’espatrio per minorenni, effettuate da genitori impossibilitati a presentarsi normalmente per motivi lavorativi o altro.

I cittadini che hanno urgenza ma sono sprovvisti dello SPID o delle credenziali potranno richiedere la prenotazione via email scrivendo, sempre da lunedì 2 maggio a martedì 17 maggio 2022, a sportello.cittadino@comune.spoleto.pg.it, indicando in oggetto “OPEN DAY CIE DEL 22.5.2022” ed i dati anagrafici, con relativa data di nascita e recapito telefonico.

Ai cittadini che hanno prenotato l’appuntamento (domenica 22 maggio verranno ricevute solo le persone in possesso della prenotazione per il rilascio della Carte di Identità Elettronica) verrà inviata, da parte dello Sportello del Cittadino, una nota di conferma.

Per ottenere la CIE occorre presentarsi all’appuntamento con la documentazione descritta nella scheda informativa della Carta di Identità Elettronica al seguente link https://bit.ly/3r5EflA.