Open day all’Istituto Alberghiero di Spoleto

Appuntamento il 16 gennaio: conoscere per scegliere

di Emanuela Valentini Albanelli

Domenica 16 gennaio (9 -13 e 15- 17,30) all’Ipseosc “G.de Carolis”, si terrà il primo open day del 2022, rivolto agli studenti e alle studentesse che, entro il 28 gennaio, dovranno scegliere la scuola da frequentare dopo la terza media.

Nel viaggio alla scoperta della scuola e del convitto, le future matricole e le loro famiglie verranno guidate dai nostri studenti e dalle nostre studentesse attraverso la visita ai luoghi pulsanti delle attività laboratoriali ma anche alla conoscenza di quelle attività che meno ci si aspetta da un istituto professionale, come la partecipazione ai giochi logici di Matematica, alle olimpiadi di Italiano, a quelle di Geografia, alle gare di Economia, ai concorsi letterari, alle ricerche in Archivio, in Biblioteca, alle certificazioni linguistiche e ad importanti incontri sul tema della legalità e dell’inclusione.

Grazie ai laboratori di Cucina, Sala, Accoglienza Turistica, tutte le classi, a Spoleto, hanno l’opportunità di lavorare praticamente e, con gli open day, le famiglie e i ragazzi chiamati a scegliere potranno direttamente chiedere informazioni ai docenti presenti, ai nostri studenti impegnati concretamente in “piccole” esercitazioni speciali, al personale di segreteria e, per i fuori sede, agli educatori e alle educatrici del convitto . A disposizione per illustrare il piano orario, vi saranno docenti di diverse discipline che, oltre a chiarire dubbi, illustreranno, per gli interessati, i progetti principali che coinvolgono l’Istituto spoletino, ovvero l’Erasmus+, ormai un “classico” dell’offerta formativa, ma anche le recentissime ammissioni alla fondazione degli ITS Umbria Academy e all’ AEHT (Association Européenne des Ecoles d’Hôtellerie e de Tourisme)che, di fatto, rendono Spoleto sempre più aperto all’Europa e al mondo del lavoro.

Accoglienza Turistica, Cucina, Sala Bar per diventare professionisti nel mondo dell’hotellerie, scegliendo il Corso di Servizi commerciali”, grazie ai laboratori di informatica con specifici ed aggiornati programmi, si potrà invece approfondire l’area amministrativa e commerciale di aziende di diverso tipo e dimensione con marketing e grafica, per imprese social!