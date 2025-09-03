Open day alla Scuola di Musica e Danza “A. Onofri”

    • Venerdì 5 settembre dalle ore 16.30 le porte della scuola in via Nursina saranno aperte per un Open Day dedicato a tutti coloro che vorranno conoscere gli strumenti, gli insegnanti e i corsi che si potranno frequentare nel corso dell’anno scolastico 2025-2026.

    La Scuola accoglie i bambini e le bambine a partire dai 4 anni con i corsi di propedeutica della musica e di danza, ragazzi e ragazze con i corsi professionali e/o amatoriali di strumento e adulti che in forma individuale o collettiva scelgono di studiare e divertirsi con la musica. Novità di quest’anno, l’introduzione di cinque nuovi corsi basso tuba, eufonio, danza contemporanea per adulti, chitarra elettrica e tastiere elettroniche, che si aggiungono a quelli che erano stati già attivati negli anni precedenti: Attività corali, Basso elettrico, Batteria, Canto, Chitarra classica, Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Danza classica, Fagotto, Flauto, Musica d’insieme per archi e fiati, Oboe, Pianoforte, Propedeutica musicale, Sassofono, Teoria, ritmica e percezione musicale, Tromba e Trombone, Violino, Violoncello.

    Fino a domenica 21 settembre è ancora possibile iscriversi compilando il modulo online reperibile nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.spoleto.pg.it nella pagina dedicata alla Scuola comunale ( https://shorturl.at/TXEfM ).

    Le iscrizioni saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di posti previsto. Le tariffe mensili prevedono facilitazioni in base alla dichiarazione ISEE.

    L’Open Day in programma per venerdì 5 settembre – ha dichiarato l’Assessore Danilo Chiodetti è un evento molto importante per avvicinare la scuola alla cittadinanza e per fornire ai potenziali studenti e alle loro famiglie tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole. È anche un momento di incontro e socializzazione tra famiglie, studenti e personale della scuola che aiuta a creare una comunità coesa e solidale, fondamentale per un ambiente educativo stimolante e inclusivo”.

     

    Per informazioni è possibile contattare il Dipartimento per la Valorizzazione delle Culture, della Qualità e della Bellezza della Città e del Territorio in via Brignone 14, chiamando il numero 0743.218615 o scrivendo all’indirizzo email scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it.

