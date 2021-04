Open day al “San Matteo degli Infermi” con visite gratuite dietetiche e ginecologiche

21 aprile

Come ogni anno, porte aperte all’Ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto, nell’area Covid free, per una giornata dedicata alla prevenzione della salute della donna durante la settimana promossa dall’osservatorio nazionale O.N.D.A, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 19-25 aprile 2021.

In questa occasione la direzione ospedaliera intende focalizzare l’attenzione su alcune delle conseguenze della pandemia. Nella lunga fase pandemica delle restrizioni, la solitudine, la chiusura di palestre e spazi aperti hanno inciso negativamente sugli stili di vita e sulle abitudini.

Sovrappeso, alimentazione sbilanciata, abitudini di vita inappropriate si ripercuotono sulla salute di tutti ma, con speciale attenzione al mondo femminile, sono concausa di disfunzioni ormonali, riduzione della fertilità, fino ad un aumentato rischio oncologico per i tumori ginecologici.

Per tale motivo la responsabile della direzione medica del presidio ospedaliero, dr.ssa Orietta Rossi, ha raccolto la disponibilità dei professionisti del servizio dietetico e del reparto di ginecologia per promuovere visite gratuite sul tema “Donna e Metabolismo”.

L’Open Day nel nosocomio spoletino è in programma il prossimo 21 aprile e prevede visite gratuite dietetiche e ginecologiche effettuate dalla dr.ssa Maura Scarponi e dalla dr.ssa Natalina Manci.

Le prenotazioni sono effettuabili tramite e-mail ostetricia.spoleto@uslumbria2.it o telefonicamente dalle 8:00-12:00 contattando il numero 0743.210277.