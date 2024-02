Open Day al Museo del Tessuto e del Costume con gli studenti del corso “Made in Italy” indirizzo Moda dell’IIS Spagna-Campani

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra la scuola e la rete dei Musei Civici di Spoleto, è in programma sabato 10 febbraio dalle 10.30 alle 13.00

​L’IIS Spagna-Campani di Spoleto guarda sempre di più al futuro, mantenendo uno stretto legame con il territorio.

Sabato 10 febbraio è infatti in programma un Open Day al Museo del Tessuto e del Costume a Palazzo Rosari Spada. L’evento è nato dalla collaborazione tra la rete dei Musei Civici di Spoleto, diretta da Saverio Verini, e la Dirigente scolastica, professoressa Rita Scagliola, per permettere agli alunni delle classi terze della secondaria di primo grado di fare un’esperienza concreta di orientamento in ingresso.

La visita al Museo, che si svolgerà dalle 10.30 alle 13.00, coinvolgerà le classi 4IA e 5IA del corso “Made in Italy” indirizzo Moda dell’IIS Spagna-Campani e avrà il suo momento clou nella presentazione di una selezione di capi ideati e realizzati dagli allievi sotto la supervisione delle docenti Giuseppina Giardini, Federica Palombini, Angela Foti, Eloisa Mori e Lucia Pericolini.

I capi, preziosi modelli unici, verranno mostrati e introdotti dalle alunne, con l’accompagnamento di intermezzi musicali a cura della professoressa Monica Pontini.

L’appuntamento di sabato 10, oltre al fine educativo, si propone di coniugare due fiori all’occhiello del territorio spoletino: i manufatti storici del Museo (pregevoli pezzi unici che vanno dal XIV al XX secolo) dialogheranno con le creazioni contemporanee dell’indirizzo Moda dell’IPSIA, da tempo punto di riferimento in questo campo, come dimostrano le apprezzate sfilate di fine anno scolastico.

Per prendere parte all’evento è obbligatoria la prenotazione contattando il numero 0743 46343.