Online il sondaggio promosso dalla Uilcom sullo Smartworking

Pochi clik per rispondere al semplice questionario

Smart working o telelavoro? L’emergenza COVID-19 ci ha abituati ad una forma di lavoro a distanza che poco ha a che fare con il lavoro agile della legge n. 81/2017 e molto invece con il telelavoro.

Il prossimo 15 ottobre termina il periodo emergenziale, il lavoro tornerà sui binari della normalità.Già da lunedì 21 settembre la Uilcom promuove a livello nazionale un questionario da compilare on line.

Obiettivo raccogliere quante più esperienze possibili legate allo smartworking.

La compilazione del questionario è semplice , non più di10 minuti per redarlo ed il risultato sarà utile per siglare o perfezionare gli accordi sullo SW, tenendo presente le impressioni e i suggerimenti arrivati non solo dagli iscritti al sindacato

Tutto il questionario sarà totalmente anonimo

Ecco il link per il questionario

https://it.surveymonkey.com/r/UILCOM_SmartSurvey