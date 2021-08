One Billion Rising Spoleto a fianco delle donne afghane

Martedì 24 agosto, ore 17.30, flash mob in piazza Pianciani

(DMN) Spoleto – Torna nella città del Festival l’iniziativa One Billion Rising a sostegno dei diritti delle bambine, delle ragazze e delle donne e per lo sviluppo di una convivenza rispettosa fra uomini e donne.

Riteniamo doveroso – scrivono i promotori dell’iniziativa in una nota inviata in redazione – unirci al coro che si alza da ogni parte del mondo civile a tutela delle donne afghane e dei loro diritti. Grande è il rischio che un balzo nell’integralismo più cieco, possa far sprofondare le donne in una condizione di totale esclusione dalla vita civile e sociale, relegandole tra le mura domestiche senza tutele o possibilità di riscatto.

Per non dimenticare, per essere accanto a loro anche solo con la forza del pensiero, ci troveremo martedì 24 alle ore 17:30 in Piazza Pianciani, uomini e donne vestiti di bianco a cui aggiungere i colori delle donne afghane e della loro bandiera nazionale, l’azzurro, il giallo il rosso il nero. Sarà solo un segno, – concludono – ma un doveroso segno, del nostro essere presenti nella solitudine e nella sofferenza del mondo femminile afghano.

Immagine di archivio