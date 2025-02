On. Pavanelli: “Emergenza personale Tribunale Spoleto, presentata interrogazione al Ministro della giustizia”

“Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia per sollecitare un intervento immediato volto a risolvere la grave carenza di personale che compromette il funzionamento degli Uffici Giudiziari del circondario di Spoleto. Ormai da tempo la situazione è diventata insostenibile. Tribunale, Procura della Repubblica, Ufficio di Sorveglianza, Giudice di Pace e Unep si trovano in una condizione di grave scopertura di organico, al punto che il Presidente del Tribunale è stato costretto più volte costretto a disporre la chiusura al pubblico degli uffici preposti al deposito degli atti. È inaccettabile che l’accesso alla giustizia venga limitato a causa della carenza di personale. Il paradosso è che lo stesso Ministero ha confermato un rapporto tra personale amministrativo e magistrati nella Procura di Spoleto inferiore alla media nazionale. Nonostante questo, ad oggi, non sono state adottate misure strutturali per colmare il divario. L’assenza di personale amministrativo negli uffici giudiziari compromette il diritto dei cittadini ad un servizio efficiente e tempestivo. Chiedo al Governo di intervenire con urgenza per garantire un’adeguata dotazione di personale agli Uffici Giudiziari di Spoleto, assicurando il corretto funzionamento della giustizia sul territorio”.

Lo afferma con una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli.