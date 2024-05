Omphalos Voices per la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia Sabato 18 maggio alle 21 nella sala XVII Settembre del Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia si terrà il concerto ad ingresso gratuito dell’Omphalos Voices di Perugia, un coro misto composto da 42 componenti nato nel 2015 che esegue prevalentemente brani di musica pop e leggera.

Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a prenotazione.eventi@comune.spoleto.pg.it .

Il coro aderisce a Cromatica l’Associazione Nazionale dei Cori Arcobaleno promotrice di Cromatica Festival il festival dei cori LGBT italiani. Omphalos Voices è associato all’ARCUM (Associazione Regionale dei Cori Umbri) e associato a FENIARCO.

Da 30 anni Omphalos è l’associazione LGBTI+ di riferimento per la comunità lesbica, gay, bisessuale, trans e intersex a Perugia e in Umbria.

Omphalos è affiliata ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana) ed è aperta a chiunque voglia sostenere le battaglie LGBTI+ per una regione più inclusiva e accogliente per tutte e tutti. Oltre ad organizzzare serate culturali, Omphalos offre una serie di servizi gratuiti tramite il proprio Centro Antidiscriminazioni LGBTI, come il Centro di Ascolto, i test HIV e Sifilide rapidi, uno sportello Legale, uno sportello antiviolenza per donne lesbiche e bisessuali, un centro di documentazione e molto altro.

Il 17 maggio di ogni anno, dal 2004, si celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia (o IDAHOBIT, acronimo di International Day Against Homophobia, Biphobia, Transphobia) riconosciuta dall’Unione europea e dalle Nazioni Unite.

Ideata da Louis-Georges Tin, curatore del Dictionnaire de l’homophobie (Presses Universitaires de France, 2003), la prima Giornata internazionale contro l’omofobia ha avuto luogo il 17 maggio 2004, a 14 anni dalla decisione (17 maggio 1990) di rimuovere l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Nel 2007 l’Unione europea ha istituito ufficialmente la giornata contro l’omofobia sul suo territorio, invitando tutti gli Stati membri a proporre leggi che superino le discriminazioni subite da coppie dello stesso sesso, garantendo la libertà di circolazione per tutte le persone nell’Unione europea senza discriminazioni e condannando i commenti discriminatori formulati da dirigenti politici e religiosi nei confronti degli omosessuali, in quanto alimentano l’odio e la violenza.