Omologazione autovelox. Le precisazioni del Comune di Spoleto

  • Settembre 27, 2025
  • Attualità
    • Relativamente alla richiesta dei consiglieri comunali di opposizione, riportata nei giorni scorsi da alcune testate giornalistiche, di procedere all’interruzione dell’utilizzo dei dispositivi di rilevamento dalle velocità nel Comune di Spoleto a seguito di invio della Comunicazione della Prefettura di Perugia del 7 giugno scorso, l’Ente ritiene necessario fare alcune precisazioni.
     
    I tre apparecchi di misurazione della velocità in postazione fissa, con controllo da remoto, presenti nel territorio del Comune di Spoleto sono tutti conformi all’Allegato A del Decreto Interministeriale 11 aprile 2024 (meglio noto come Decreto Salvini).
     
    La Polizia Locale di Spoleto ha provveduto a trasmettere alla Prefettura di Perugia e all’ANCI, nelle varie scadenze richieste, la ricognizione delle postazioni di rilevamento della velocità presenti sul territorio del Comune.
     
    Il Comando è in attesa, come tutto il territorio nazionale, che il Ministero dell’Interno provveda ad attivare sul Portale dell’Automobilista la piattaforma per l’ulteriore censimento dei dispositivi di velocità di tutta Italia.
     
    Per quanto riguarda l’equipollenza o meno delle procedure di approvazione e di omologazione delle apparecchiature della rilevazione automatica della velocità, si specifica che il Comando della Polizia Locale del Comune di Spoleto si attiene alle indicazioni del Ministero dell’Interno attraverso il parere dell’Avvocatura di Stato.
     

     

    Il tutto nell’ottica di garantire la libera circolazione e la sicurezza dei cittadini di Spoleto e di tutti coloro che transitano nel nostro territorio.

