Omicidio Obi, disposto il fermo per Dmytro Shuryn

  • Redazione
  • Settembre 25, 2025
  • CRONACA
    • La Procura della Repubblica di Spoleto comunica che all’esito delle indagini avviate dopo la scomparsa di Bala Sagor ed il successivo rinvenimento del suo cadavere, avvenuto in data 22 Settembre 2025, nella serata di oggi è stato disposto il fermo dell’indagato Shuryn Dmytro nato in Ucraina il 9.12.1992 cui sono stato contestati i delitti di cui agli artt 81 cpv, 575, 411 e 412 codice penale. La decisione è stata assunta dopo avere raccolto gravi indizi in merito al coinvolgimento dell’indagato nell’omicidio e nel successivo depezzamento del cadavere. Decisive al riguardo sono state le informazioni fornite dai conoscenti della vittima e dai vicini dell’indagato. Riscontri univoci inoltre sono emersi dall’esame dei filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo le vie cittadine e nelle abitazioni private ubicate nei pressi del luogo in cui è stata rinvenuta la salma e la bicicletta in uso alla vittima. Le indagini proseguono per giungere al rinvenimento delle altre parti del corpo della vittima occultate dall’indagato. Per l’esecuzione del fermo sono state delegate la Compagnia Carabinieri di Spoleto e la sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica. Il fermato è stato condotto presso la Casa di Reclusione di Spoleto.

    Così il  comunicato stampa emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto

