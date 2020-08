Omicidio giovane spoletino: sconcerto e dolore del Sindaco Umberto de Augustinis

Il primo cittadino: “Episodio di insensata efferatezza che manifesta le possibili conseguenze di un clima di violenza diffuso e cieco”

Esprime sconcerto e dolore il sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis di fronte all’omicidio del giovane spoletino che ha perso la vita a seguito di una rissa avvenuta nella prime ore di questa mattina in un locale di Bastia Umbra: “Un’assurda tragedia per la comunità, un episodio di insensata efferatezza che manifesta le possibili conseguenze di un clima di violenza diffuso e cieco, contro il quale tutta l’Umbria, come ha fatto oggi l’arcivescovo di Spoleto col suo magistero, deve insorgere”

“Oggi piangono in tanti – ha detto il Sindaco – compresa questa Amministrazione che si stringe intorno al dolore della famiglia e delle Comunità di Pompagnano e di Spoleto”.