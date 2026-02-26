La Procura della Repubblica di Spoleto ha chiesto il giudizio immediato per Shuryn Dmytro, principale indiziato nell’inchiesta avviata dopo la scomparsa e il ritrovamento del cadavere di Bala Sagor, conosciuto come Obi.

L’uomo è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, oltre che di vilipendio e occultamento di cadavere, reati aggravati dalla finalità di celare la morte della vittima. Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte con il supporto di diverse forze dell’ordine, si sono concluse in sei mesi consentendo l’esercizio dell’azione penale nelle forme del giudizio immediato.