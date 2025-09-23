Omicidio Casette, temporanea sospensione servizio raccolta rifiuti

Valle Umbra Servizi S.p.A. informa i cittadini che, a seguito del grave accadimento avvenuto nel Comune di Spoleto, presso il rione Casette, le Forze dell’Ordine hanno disposto l’interdizione temporanea dell’area e la conseguente sospensione del servizio di raccolta rifiuti.
- Via Pietro Conti
- Via Flaminia
- Via Primo Maggio
- Via XIV Giugno
Siamo in costante contatto con le Forze dell’Ordine per garantire la massima tempestività nella ripresa del servizio e limitare ogni disagio all’utenza.
In caso di necessità, è attivo il numero verde del Servizio Igiene Urbana: 800-280328 (dal lunedì al sabato, ore 8:00-18:00).
Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale: http://www.valleumbraservizi.it
Vi ringraziamo per la comprensione e la collaborazione.
