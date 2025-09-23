Omicidio Casette, temporanea sospensione servizio raccolta rifiuti

    • Valle Umbra Servizi S.p.A. informa i cittadini che, a seguito del grave accadimento avvenuto nel Comune di Spoleto, presso il rione Casette, le Forze dell’Ordine hanno disposto l’interdizione temporanea dell’area e la conseguente sospensione del servizio di raccolta rifiuti.

    Le vie attualmente interessate dall’interruzione del servizio sono ricomprese tra:
    • ​Via Pietro Conti
    • Via Flaminia
    • Via Primo Maggio
    • Via XIV Giugno
    I servizi verranno regolarmente recuperati non appena le Autorità competenti rilasceranno l’autorizzazione alla ripresa delle attività.
    Siamo in costante contatto con le Forze dell’Ordine per garantire la massima tempestività nella ripresa del servizio e limitare ogni disagio all’utenza.

    In caso di necessità, è attivo il numero verde del Servizio Igiene Urbana: 800-280328 (dal lunedì al sabato, ore 8:00-18:00).

    Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale: http://www.valleumbraservizi.it 

    Vi ringraziamo per la comprensione e la collaborazione.

