Omaggio allo Spoleto Festival Art in Costiera Amalfitana

Doppio omaggio della XV edizione di .. incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo lunedì 28 giugno al Reginna Palace Hotel di Maiori, ore 19.45, a due eventi gemellati: il Premio Internazionale alla Parola e lo Spoleto Art Festival. Alcuni dei vincitori delle edizioni di Firenze 2018 e Matera 2019 del Premio Internazionale alla Parola regaleranno momenti delle loro attività artistiche, per cui hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento: da Mino Sferra, attore, regista, docente e direttore della Scuola di Teatro “Menandro” dell’Università LUMSA di Roma, con un “monologo” dall’Enrico IV di Luigi Pirandello, alla scrittrice Carmela Forlenza, autrice de “La mia prigione (La Leggenda del Covid19)” edito da Note di Merito; dal violinista Vito Mercurio alla pittrice Milena Petrarca, presidente dell’Associazione Internazionale “Magna Grecia” Latina New York. A presentare i premiati, con il direttore organizzativo della Festa del Libro in Mediterraneo Alfonso Bottone, la scrittrice e poetessa Rosaria Zizzo, co-organizzatrice con la soprano modenese Paola Occhi, del Premio Internazionale alla Parola. E dal libro “Edizioni ordinarie” della scrittrice battipagliese, edito da Terra del Sole, la danzatrice Francesca Rocco ricorderà Simonetta Lamberti, vittima di camorra.Il professore e avvocato Francesco Petrillo presenterà, nel salotto letterario della XV edizione di .. incostieraamalfitana.it , il libro di Luca Filipponi, presidente dello Spoleto Festival Art, e di Giuseppe Catapano, rettore dell’Accademia Universitaria degli studi Giuridici Europei (AUGE), “Un’Europa in utile” edito da Graus. Un saggio che ci fa capire le varie ed a volte contraddittorie tematiche e problematiche comunitarie. Nella lettura si comprende, in modo netto, che esiste una Europa che ci da’ utilità, un’altra inutile da riformare, ma anche un vecchio continente con tanti segreti, misteri politici e voci di corridoio che vanno da Roma a Bruxelles passando per Lisbona e Budapest. Un libro che fotografa una sorta di microeconomia dell’Europa, per poi aprire agli scenari macroeconomici e geopolitici del passato e di oggi per capire gli scenari europei di domani.Interverranno la soprano Tania Di Giorgio e la giornalista e influencer Marta Krevsun.