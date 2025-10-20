Omaggio a Gigi Proietti, il ricordo dello Sperimentale a cinque anni dalla scomparsa

    • Giovedì 30 ottobre alle ore 18, nella Sala Pegasus di Spoleto, il Teatro Lirico Sperimentale renderà omaggio a Gigi Proietti con l’incontro Il ricordo dello Sperimentale a cinque anni dalla scomparsa, un appuntamento che anticipa la nuova stagione dei Pomeriggi del Lirico Sperimentale, promossi dal Centro Studi “Belli-Argiris” – Archivio Storico del Teatro Lirico Sperimentale.

     

    L’incontro sarà dedicato al grande attore e uomo di spettacolo italiano che ha firmato per lo Sperimentale due memorabili regie: Don Pasquale di Gaetano Donizetti (1985) e Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart (1986).

     

    Attraverso fotografie, locandine, giornali, filmati d’epoca e altri materiali d’archivio verrà ripercorso il suo rapporto con il Teatro Lirico Sperimentale.

     

    Interverranno Raffaella Clerici – archivista del Centro Studi “Belli-Argiris” – e Piero Guarnera, baritono vincitore del Concorso di canto 1984 e protagonista del Don Pasquale, legato a Proietti da una profonda amicizia. Guarnera condividerà ricordi e aneddoti personali che restituiranno anche il lato più umano dell’artista.

     

    Chiuderà l’incontro un intervento musicale del basso Nicolò Lauteri, accompagnato al pianoforte dal maestro Stefano Ragni.

     

     

    Ingresso libero. Per informazioni: 0743.221645

