“Oltre la dieta. Come trasformare l’alimentazione in un sano, equilibrato e sostenibile stile di vita”, Anna Laureti presenta il suo libro

Palazzo Mauri, Sala conferenze, Venerdì 1 aprile, ore 18.00

Venerdì 1 aprile nella Sala conferenze (piano terra) di Palazzo Mauri alle ore 18.00 è in programma la presentazione dell’e-book della dottoressa nutrizionista Anna Laureti “Oltre la dieta. Come trasformare l’alimentazione in un sano, equilibrato e sostenibile stile di vita”.

All’incontro sarà presente, insieme agli assessori Letizia Pesci, Agnese Protasi e Danilo Chiodetti, anche l’autrice che illustrerà il manuale in cui sono riportate una serie di strategie utili per far comprendere come, grazie a piccoli cambiamenti e semplici inversioni di rotta nelle proprie abitudini e nello stile di vita, ciascuno può diventare protagonista di una vera e propria metamorfosi.

“Da tempo si sta assistendo ad un cambiamento nel ruolo che il cibo e l’alimentazione rivestono nella quotidianità – ha dichiarato l’assessore alla transizione Digitale dell’amministrazione, Comunicazione dei Servizi al Cittadino, all’Impresa e al Turista Letizia Pesci – un cambiamento che si è sviluppato progressivamente e parallelamente al progresso tecnico-economico e sociale. Un tema che si lega, grazie alla scelta di rendere disponibile la pubblicazione solo in formato elettronico, a quello della digitalizzazione che, anche se in maniera meno diretta, può essere considerato non solo un veicolo di innovazione, ma anche una modalità di fruizione moderna e sostenibile sotto l’aspetto ambientale”.

“Il nuovo valore che il cibo assume nella società contemporanea suggerisce spunti e riflessioni sulle scelte dei consumatori che ne definiscono gli stili di vita, aprendo ad una consapevolezza maggiore verso il consumo sostenibile e responsabile – ha aggiunto l’assessore alla transizione ecologica ed energetica, economia circolare, biodiversità e paesaggio Agnese Protasi – Si tratta di un tema particolarmente attuale, che lega il concetto di benessere e di salute a quello della sostenibilità ambientale”.

Anna Laureti nasce a Spoleto il 6 agosto 1977, si laurea in Scienze Biologiche all’Università degli Studi di Perugia per poi proseguire con un Master in Dietologia e Nutrizione a Roma. Svolge attualmente la professione di nutrizionista e collabora a vari progetti di educazione alimentare per bambini ed adulti attraverso attività laboratoriali. Le sue competenze si sono arricchite grazie alla frequenza del Master in Health Coaching ad Alto Potenziale; è allieva dell’Accademia dal 2020 ed è oggi una Health Personal Coach. Da Febbraio 2021 collabora con l’Health Coaching Academy come nutrizionista nel team Health.