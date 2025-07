Oltre 600Km in 6 giorni tra bici, corsa e canoa: ecco l’ “Umbria Epic Adventure” di Marco De Paolo e Sergio Stocchi

C’è grande attesa per la prima italiana del nuovo spettacolo di William Kentridge, artista ...

​Un intervento di bonifica e pulizia per rendere percorribile il sentiero che si trova ...

In occasione della conferenza stampa conclusiva della 68ª edizione del Festival dei Due Mondi ...

Altri innesti under alla corte di Mister Cavalli: si tratta di Marco Ciucci, nato ...

Lunedì 14 luglio alle ore 11.00 è in programma l’inaugurazione della rotatoria sulla S.S.3 ...

2 giorni fa

Sono in arrivo anche le artiste di No Plexus per l’ultimo weekend del 68° ...