Oltre 200 cuori biancorossi per festeggiare lo Spoleto

Sabato 9 giugno lo Spoleto ha festeggiato il ritorno in Eccellenza con una bellissima festa agli impianti sportivi di San Nicolò a cui hanno preso parte più di 200 persone. Per la società guidata dal presidente Vittorio Montesi, è stata l’occasione per ringraziare tutti: i tifosi, gli sponsor, l’amministrazione comunale, tutti coloro i quali collaborano a vario titolo con la M8 Junior Spoleto e con la ASD Spoleto.

“Un plauso speciale – sottolinea Montesi – per gli istruttori della scuola calcio per l’ottimo lavoro fatto, scuola calcio in continuo crescendo come numero di iscritti, tutti i mister del settore giovanile avendo, tra l’ altro, ottenuto ottimi risultati sia con i giovanissimi che con gli allievi. Ringrazio la squadra della juniores – prosegue il presidente – con lo staff tecnico per il terzo posto conquistato in campionato, e in ultimo la prima squadra e lo staff tecnico al completo per la conquista del campionato di Eccellenza. Grazie a tutti e forza Spoleto!”

Foto: M.Sivori – Asd Spoleto