Oltre 1000 partecipanti per Fauna 2025

Grande successo per FAUNA 2025, la tre giorni della manifestazione dedicata all’ambiente e giunta quest’anno alla sua settima edizione. Tanti gli appuntamenti che hanno consentito di approfondire i temi della conservazione della biodiversità e della sostenibilità nell’ambito di piacevoli momenti di condivisione, adatti nel linguaggio e nelle aspettative ai vari target ai quali erano prioritariamente indirizzati.

Complessivamente in tre giorni la manifestazione è riuscita a coinvolgere oltre 1000 persone. La condivisione degli obiettivi, la sinergia ed il lavoro di squadra hanno costituito la carta vincente per il successo dell’iniziativa. Chiuso il sipario su Fauna 2025, resta comunque la possibilità di visitare il Museo delle Scienze e del Territorio di Spoleto (MuST), in Largo Ermini, con un orario di apertura pensato per accogliere un numero maggiore di curiosi, famiglie, studenti e appassionati di natura e scienza.

“Fauna rappresenta un momento di estrema concretezza nell’attuazione delle politiche ambientali che come amministrazione comunale abbiamo nelle nostre Linee di mandato – ha dichiarato l’assessora Agnese Protasi – Non si tratta solo di ricordare il grande lavoro di ricerca e studio svolto in vita dal professore Bernardino Ragni, ma anche di dare gambe e futuro a quell’impegno, coinvolgendo le scuole, creando occasioni di approfondimento, parlando ad un pubblico sempre più vasto del valore attuale e profondo che riveste oggi la sostenibilità ambientale. I risultati registrati in questa edizione confortano e sostengono questa nostra volontà”.

Il MuSt è aperto ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

Nelle sue sale si possono ammirare fossili, scheletri, animali del nostro territorio, strumenti scientifici e apprendere storie ed aneddoti che parlano di biodiversità e ambiente, acquistando un biglietto intero al costo di € 3,00, o ridotto (18–25 anni) a € 2,00.

Per informazioni si può consultare il sito internet www.mustspoleto.com o scrivere a info@mustspoleto.com.

La storia del Museo delle Scienze e del Territorio (MuST) inizia nella seconda metà dell’Ottocento – con la collezione geo-paleontologica del Conte Toni – riprende nel 1986 con la prima proposta di un Laboratorio di Scienze della Terra e continua oggi con la ristrutturazione dei locali, l’acquisizione della collezione zoologica del Professor Bernardino Ragni e il nuovo allestimento inaugurato a febbraio 2023.

L’evento, plastic free, “Fauna” è stato avviato nel 2019 con un convegno sulla figura del professore Bernardino Ragni, zoologo spoletino scomparso nel 2018 che ha dedicato la sua esistenza allo studio e alla conoscenza della fauna selvatica, ed è proseguito negli anni successivi con convegni e iniziative dedicati al “Gatto Selvatico Europeo”, al tema “Il lupo in Italia”, ”Aquila reale”, “Fauna in città” e “Fauna in campagna: biodiversità e paesaggio rurale” che hanno permesso di approfondire la conoscenza della fauna selvatica italiana.