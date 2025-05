Oltre 100 studenti per ricordare Walter Tobagi

Più di cento ragazzi delle scuole medie secondarie di Spoleto hanno partecipato alla Rocca Albornoziana di Spoleto, Mercoledì 28 maggio 2025, alla cerimonia conclusiva della XX edizione del Corso “Walter Tobagi”, organizzata dall’Associazione Amici di Spoleto ETS in collaborazione con il Comune di Spoleto, per ricordare la figura del giornalista del Corriere della Sera, nato nella frazione di San Brizio di Spoleto e ucciso a Milano il 28 maggio 1980 da un “commando” di terroristi facenti capo alla Brigata XXVIII marzo.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Rocca Albornoz – Museo del Ducato di Spoleto e con l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, è stata introdotta da Paola Mercurelli Salari, direttrice della Rocca Albornoz – Museo del Ducato di Spoleto, e Candia Marcucci, presidente dell’Associazione Amici di Spoleto ETS che ha annunciato: “Dopo venti anni, dalla prossima edizione il Corso Walter Tobagi sarà rinnovato con un’attenzione particolare alle nuove frontiere del giornalismo”.

A portare il saluto dell’amministrazione comunale, sono stati il sindaco della Città di Spoleto, Andrea Sisti e l’assessora alla formazione Luigina Renzi.

Sono quindi intervenuti Luca Benedetti, presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria che ha portato il suo saluto: “Apprezzo il lavoro degli studenti che durante le attività del Corso Walter Tobagi hanno affrontato argomenti di grande attualità dimostrando attenzione a temi che spesso sfuggono all’informazione tradizionale. L’Ordine dei Giornalisti sarà sempre vicino a questa iniziativa”.

Il giornalista Pietro Del Re, per trenta anni inviato agli esteri del quotidiano La Repubblica, è quindi intervenuto sul tema “Giornalismo, il ruolo della professione attraverso la figura di Walter Tobagi”. “Tobagi può considerarsi un eroe moderno – ha affermato -, ucciso anche perché preveggente: scrisse che le BR non erano ‘samurai invincibili’. Il giornalismo per Tobagi è testimonianza, conoscenza e chiarezza espositiva”.

All’incontro, aperto al pubblico, hanno portato i loro saluti anche i rappresentanti delle scuole partecipanti, la professoressa Emanuela Valentini Albanelli in rappresentanza della dirigente Roberta Galassi per l’Istituto Alberghiero e Mauro Pescetelli, dirigente scolastico del Polo Liceale della città.

Essenziali sostenitori del progetto e del corso “Walter Tobagi” sono la Fondazione Carispo e la Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini. Come sempre, è attiva una collaborazione con la Valle Umbria Servizi in convenzione con il Liceo Scientifico, con la Curia Arcivescovile della Diocesi di Spoleto-Norcia per il giornalismo radiofonico e con la sede Rai di Perugia grazie alla quale i ragazzi coinvolti nell’iniziativa sono stati seguiti nella realizzazione di un TG Spoleto.

A ottenere premi e menzioni di merito, tra i ragazzi partecipanti, sono stati

PREMIO “WALTER TOBAGI”: Agnese Scarabottini classe 3° E del Liceo Scientifico

PREMIO “DANTE CILIANI”: Ludovica Bordini, Martina Bocchini, Giulia Cenci, IV A Liceo delle Scienze Umane, per l’articolo “Allarme alcol tra i giovani”

MENZIONI DI MERITO I ANNUALITA’

ISTITUTO ALBERGHIERO “DE CAROLIS”

Simone Turrioni, Classe V Serale per l’articolo: “Tartufo nero, l’emergenza climatica fa calare la produzione”.

Elena Nardi, Classe 4BSCE per l’articolo “Don Matteo 15, a settembre le riprese in Piazza Duomo”

Federico Calvitto, Classe 4BSCE per l’articolo “Don Matteo 15, a settembre le riprese in Piazza Duomo”

LICEO SCIENZE UMANE “SANSI – LEONARDI – VOLTA”

Aurora De Santis Classe IV A Liceo Scienze Umane Per l’articolo “Il calcio non è uno sport per donne”

LICEO SCIENTIFICO “SANSI – LEONARDI – VOLTA”

Ana Livia Questa, Classe III B Liceo Scientifico

Faridah Luvungu Noudem, Classe III B Liceo Scientiofico

Alessandro Paretovic, Classe III D Liceo Scientifico

Federico Zaffini, Classe III D Liceo Scientifico

Francesco Vallorini, Classe III E Liceo Scientifico

Pietro Di Lello, Classe III E Liceo Scientifico

Tommaso Clementini, Classe III E Liceo Scientifico

Il Corso, rivolto alle ultime classi delle scuole medie superiori, ha visto la partecipazione di oltre cento ragazzidell‘Istituto Alberghiero “Giancarlo De Carolis” con le quattro classi delle insegnanti Emanuela Valentini Albanelli, Beatrice Emili e Simona Del Bello; e di quattro classi dell’Istituto di istruzione superiore “Sansi Leonardi Volta”, la IV A del Liceo delle Scienze Umane guidata dalla professoressa Nerina Marzano e tre del Liceo Scientifico attraverso la formula dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto), referente la professoressa Paola Salvatori con gli insegnanti Carlo Palermo 3B, Cristian Scimiterna 3D, Lucia Pompei 3E, grazie alla rinnovata convenzione tra la scuola e la Valle Umbria Servizi s.p.a. All’interno di questo particolare ambito i ragazzi del Liceo Scientifico hanno elaborato una pubblicazione giornalistica, come allegato dello Speciale Giovani del bollettino dell’Associazione Amici di Spoleto “Notizie da Spoleto”, dedicata alle attività e ai progetti sul territorio della stessa Valle Umbria Servizi con la collaborazione dell’Ing. Vincenzo Rossi; del Direttore Generale, Ing. Marco Ranieri, del Direttore Tecnico Ing. Giancarlo Piccirillo, del Dirigente Gestione Reti, Romano Menechini, della dott.ssa Maria Rita Votoni Responsabile Qualità, dell’Ing. Francesco Vonella, area Tecnica Valle Umbra Servizi e della Dott.ssa Melissa Ronconi, Ufficio Comunicazione Valle Umbra Servizi.

Il Corso propedeutico di giornalismo “Walter Tobagi” si è sviluppato in un laboratorio di giornalismo scritto per gli allievi della prima annualità, mentre la seconda annualità del Corso ha effettuato un seminario sul giornalismo online realizzato in collaborazione con USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) tenuto da Sara Cipriani (consigliere Uspi e direttore Tuttoggi.info), il quale si è affiancato ai laboratori di giornalismo radiofonico (tenuto da Francesco Carlini) e di giornalismo televisivo, introdotto dalla giornalista Antonella Marietti del Tg regionale della Rai ed il supporto tecnico di Alessandro Pratelli con Enrico Carletti.

Il Corso, coordinato da Antonella Manni in collaborazione con il Comune di Spoleto, per la prima annualità ha proposto incontri con giornalisti professionisti di testate nazionali e regionali: Raffaele Genah (già vicedirettore della RAI – Tg1) eValter Vecellio (già vicecaporedattore della RAI-Tg2.), Mino Lorusso (già presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e giornalista RAI) Italo Carmignani (Il Messaggero), Filippo Casciola (già corrispondente Agenzia Ansa), Massimo Sbardella (Gruppo ed. L’Espresso e Tuttoggi.info), Francesco de Augustinis (giornalista freelance) a Davide Fabrizi capo Ufficio Stampa del Comune di Spoleto.

Per la fine del Corso i ragazzi hanno prodotto un numero speciale di “Notizie da Spoleto”, bollettino dell’Associazione “Amici di Spoleto”, mentre i partecipanti alla seconda annualità hanno realizzato uno Speciale TG Spoleto.