Lunedì 3 luglio Costa d’Oro ospita nella sua sede la prima riunione fisica

della Planet O-live Academy per arrivare alla definizione

del “Manifesto della produzione sostenibile”

Istituzioni locali, attori della filiera olivicola italiana, migliori Università e la Planet O-live Academy saranno tutti sullo stesso tavolo per definire le migliori pratiche per l’olivicoltura, che siano utili anche e soprattutto alla qualità e alla resa del prodotto e alla sostenibilità economica, ambientale e sociale.

A chiamarli a raccolta per la definizione del “Manifesto della produzione sostenibile”, in arrivo entro il 2024, è l’azienda Costa d’Oro di Spoleto che lunedì 3 luglio nella sua sede (via Crispino Merini, n.1) ha organizzato un incontro pubblico a partire dalle ore 10.

Ad aprire la giornata, dopo il saluto delle istituzioni da parte del sindaco di Spoleto Andrea Sisti e dell’assessore comunale al turismo e sviluppo economico Giovanni Angelini Paroli, sarà l’intervento del direttore generale di Costa d’Oro Pascal Pinson. A seguire interverranno: Ivano Mocetti (presidente Costa d’Oro), Maurizio Servili (Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell’Università degli studi di Perugia), Luca Sebastiani (Centro di ricerca in produzioni vegetali Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Gianfrancesco Petroni (direttore di Assoprol). A moderare l’incontro sarà il giornalista Maurizio Pescari.

A seguire ci sarà la visita della Costa d’Oro, per un percorso itinerante tra i dipartimenti raccontato dalla voce dei dipendenti, per terminare con un pranzo a cura di Giorgione.

La giornata sarà anche l’occasione per sancire la vicinanza di Costa d’Oro alla città di Spoleto con l’inaugurazione (alle ore 15.30), alla presenza del sindaco Andrea Sisti e dell’assessore comunale al turismo e sviluppo economico Giovanni Angelini Paroli, del particolare dell’opera “Germinazione della Pace” di Giuseppe Carta che l’azienda ha donato al Comune e che è esposta lungo il percorso della scala mobile della Ponzianina, all’uscita “Duomo”.

COSTA D’ORO – Nata nel 1968 a Spoleto, oggi è il quarto brand di olio in Italia, conosciuto e apprezzato anche all’estero per la qualità del suo prodotto. Nel 2018 l’azienda entra a far parte del Gruppo Avril, terzo gruppo di olio d’oliva di marca nel mondo, la cui Ragion d’Essere, “Servir la Terre”, si abbina alla perfezione ai valori di Costa d’Oro.