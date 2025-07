“Ogni decisione sulla Ztl non può prescindere dal parere della Commissione di studio creata ad hoc per le tematiche del centro storico”.

È questa la posizione del Pd rispetto ad ogni eventuale ipotesi di ingiustificate fughe in avanti. “La Commissione – prosegue ancora il Pd – sta lavorando con serietà partendo da dati tecnici sulla viabilità e dalle numerose istanze che vengono dai cittadini.

Per questo non si potrà non tenerne conto vanificando un lavoro serio, meticoloso, fatto esclusivamente nell’interesse della città nelle sue varie articolazioni. Il Pd si riserva quindi di fermare decisioni prese senza questo requisito”.

Comunicato stampa del Partito Democratico