Oggi pomeriggio la prima uscita stagionale della Ducato Futsal

È ufficiale: Rosi e compagni giocheranno al PalaRota

(DMN) Spoleto – c’è grande attesa e curiosità in città per l’esordio stagionale della Ducato Futsal. La squadra di De Moraes, affronterà in amichevole, questo pomeriggio, alle 17, al centro sportivo “Marco Capitini” di San Giacomo, la EtruEnergy Vignanello, ex squadra del capitano Simone Rosi che si appresta a disputare il campo di C2 laziale.

Il calcio a 5 torna al PalaRota – nelle scorse ore è arrivata l’autorizzazione del Comune di Spoleto per l’utilizzo del palazzetto dello sport “Don Guerrino Rota” di piazza D’Armi. La Ducato Futsal avrà a disposizione il Palarota per l’allenamento del mercoledì e per le gare casalinghe del campionato di C2 regionale, il sabato alle 15.