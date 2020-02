Oggi finale del 74mo Concorso di canto di Spoleto

Attesa ed emozione al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Si sta svolgendo in questo momento, presso il Teatro Nuovo di Spoleto, la finale del 74mo Concorso “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici 2020 del Teatro Lirico Sperimentale.

Sono stati 9 i cantanti arrivati in finale, scelti dalla giuria internazionale presieduta dal celebre mezzosoprano Grace Bumbry e composta dal baritono Renato Bruson (già vincitore nel 1961 del Concorso dello Sperimentale), dal Direttore d’orchestra Carlo Palleschi, dal critico musicale Mauro Mariani e dal Direttore Artistico dello Sperimentale Michelangelo Zurletti.

Sono inoltre presenti tre giurie popolari formate dai rappresentanti dell’Associazione Amici della lirica di Perugia, dell’Università della Terza Età di Spoleto e del coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Anche loro esprimeranno un voto, disgiunto da quello della giuria ufficiale, che indicherà il cantante da loro preferito.

Questa sera, al termine di tutte le audizioni, verranno comunicati i vincitori.