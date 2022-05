Occupazione suolo pubblico e arredo urbano: l’Amministrazione comunale incontra i commercianti

Lunedì 9 maggio, ore 8.30 Palazzo Mauri, Sala conferenza

Occupazione di suolo pubblico e arredo urbano. Saranno questi gli argomenti al centro dell’incontro che si terrà lunedì 9 maggio alle ore 8.30 a Palazzo Mauri, nella Sala conferenze al secondo piano.

Un confronto voluto dall’amministrazione comunale con i titolari di attività commerciali in vista della stagione estiva e, di conseguenza, delle ulteriori o nuove richieste da sottoporre agli uffici comunali.

L’assessore al marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale Giovanni Angelini Paroli parteciperà all’incontro insieme al dirigente Sandro Frontalini, al Comandante della Polizia Locale Massimo Coccetta e ai funzionari dell’ufficio commercio.

L’occasione servirà a fornire informazioni di dettaglio circa i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di occupazione di suolo pubblico (posso essere presentate in forma semplificata tramite la piattaforma SUAPE entro il 30 giugno, con la possibilità di richiedere l’ampliamento della superficie) e per richiamare l’attenzione sul regolamento dell’arredo urbano per la realizzazione delle strutture temporanee.​