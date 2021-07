Nuovo premio per Luca Filipponi

A Spoleto presso la Galleria-Caffè letterario è in corso la mostra personale dell’artista marchigiano Silvio Natali

Dopo il premio nazionale Giudicate Voi, il professor Luca Filipponi sabato 17 luglio ritirerà il premio Approdi D’Autore organizzato da Graus Editore presso il suggestivo porto di Sant’Angelo di Ischia per il grande successo di critica e di di pubblico del libro L’Europa che Conta. A Spoleto presso la Galleria-Caffè letterario è in corso la mostra personale dell’artista marchigiano Silvio Natali che verrà presentata sabato 24 luglio alle ore 17 insieme all’ultimo lavoro letterario del medico-artista dal titolo Operazione Accompagnamento ( Seri Editore Macerata) con la prefazione di Fernando Pallocchini.

La mostra a cura e con la direzione artistica di Paola Biadetti sarà presentata congiuntamente al libro il giorno 24 luglio e sarà aperta al pubblico fino al 1 di agosto. Luca Filipponi e Tania Di Giorgio direttore musicale del Menotti art festival spoleto hanno espresso soddisfazione per questo evento in vista della grande kermesse di settembre : “Silvio Natali ci dà l’occasione per esaltare questo spazio ed anche tutta la manifestazione di settembre 24-27 nella quale tutte le arti saranno a confronto”.