Nuovo Piano Sanitario Regionale: Insieme per Spoleto sollecita il confronto pubblico

  • Redazione
  • Dicembre 11, 2025
  • Dalle sedi
    • Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

    Di fronte all’imminente approvazione del nuovo Piano Sanitario Regionale, per la città di Spoleto diventa urgente e non più rinviabile la convocazione di un Consiglio Comunale aperto dedicato esclusivamente a questo tema. Un documento così determinante per la tutela della salute dei cittadini, per la riorganizzazione dei servizi territoriali e per il futuro dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” non può essere discusso né recepito senza un confronto pubblico, trasparente e partecipato.

     

    Il nuovo Piano inciderà in modo diretto sulla rete ospedaliera, sui servizi di emergenza–urgenza, sull’assistenza territoriale e sulla disponibilità di risorse e professionisti. Per una città come Spoleto, già al centro di un dibattito complesso sul mantenimento e il potenziamento dei servizi sanitari, è fondamentale che ogni scelta venga valutata alla luce delle reali esigenze della popolazione e del comprensorio.

     

    Un Consiglio Comunale aperto rappresenta lo strumento più adeguato per garantire questo confronto: un luogo istituzionale in cui l’amministrazione possa illustrare in modo chiaro i contenuti del Piano e, allo stesso tempo, ascoltare cittadini, operatori sanitari, comitati, associazioni e rappresentanti del territorio.

     

    Chiediamo quindi con forza che il Consiglio venga convocato prima dell’approvazione definitiva del Piano Sanitario Regionale: solo così Spoleto potrà far sentire la propria voce, difendere il diritto alla salute e contribuire in modo attivo alle scelte che determineranno il futuro dei servizi sanitari locali. Un passaggio democratico necessario, nel rispetto dei cittadini e del ruolo delle istituzioni.

    Insieme per Spoleto 

    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....