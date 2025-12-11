Nuovo Piano Sanitario Regionale: Insieme per Spoleto sollecita il confronto pubblico

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Di fronte all’imminente approvazione del nuovo Piano Sanitario Regionale, per la città di Spoleto diventa urgente e non più rinviabile la convocazione di un Consiglio Comunale aperto dedicato esclusivamente a questo tema. Un documento così determinante per la tutela della salute dei cittadini, per la riorganizzazione dei servizi territoriali e per il futuro dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” non può essere discusso né recepito senza un confronto pubblico, trasparente e partecipato.

Il nuovo Piano inciderà in modo diretto sulla rete ospedaliera, sui servizi di emergenza–urgenza, sull’assistenza territoriale e sulla disponibilità di risorse e professionisti. Per una città come Spoleto, già al centro di un dibattito complesso sul mantenimento e il potenziamento dei servizi sanitari, è fondamentale che ogni scelta venga valutata alla luce delle reali esigenze della popolazione e del comprensorio.

Un Consiglio Comunale aperto rappresenta lo strumento più adeguato per garantire questo confronto: un luogo istituzionale in cui l’amministrazione possa illustrare in modo chiaro i contenuti del Piano e, allo stesso tempo, ascoltare cittadini, operatori sanitari, comitati, associazioni e rappresentanti del territorio.

Chiediamo quindi con forza che il Consiglio venga convocato prima dell’approvazione definitiva del Piano Sanitario Regionale: solo così Spoleto potrà far sentire la propria voce, difendere il diritto alla salute e contribuire in modo attivo alle scelte che determineranno il futuro dei servizi sanitari locali. Un passaggio democratico necessario, nel rispetto dei cittadini e del ruolo delle istituzioni.

Insieme per Spoleto