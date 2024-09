Nuovo palazzetto, la soddisfazione del Partito Democratico

Il Partito Democratico esprime grande soddisfazione per la pratica di Rigenerazine Urbana approvata ieri a maggioranza in consiglio comunale. Infatti Cintioli, Piccioni, Profili, Dottarelli e Catanossi (rappresentanti dell’opposizione presenti in aula) hanno detto palesemente no alla ricostruzione del palazzetto vecchio, al rifacimento completo dello stadio con tribuna coperta, oltre che alla riqualificazione dell’intera area del Chico Mendes.

Un progetto a lungo atteso che rappresenta ulteriore tassello al piano complessivo che cambierà in positivo la città. Siamo soddisfatti degli interventi già fatti e in fase di realizzazione sull’impiantistica sportiva, ricordiamo i campi di Santo Chiodo, il campo di basket di via Visso, il campetto di Monteluco, gli interventi di sistemazione e rifacimento degli spogliatoi degli impianti gestiti dalle varie società di calcio, il progetto per la rigenerazione del Flaminio, il progetto e il bando vinto per il rifacimento completo della pista di atletica che sarà avviato nei mesi a venire, il Project Financing del Palatenda, oltre all’efficientamento di molte palestre del nostro territorio comunale. Tutto questo dopo anni di immobilismo.

La politica di questa amministrazione è quella di fare fatti e non parole accompagnate sempre da sterili polemiche.